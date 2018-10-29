سكان نيوزيلندا الأصليون يحيّون هاري وميغان بـ «هونغي»

المصدر: ولينغتون - رويترز

حظي الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان، بترحيب كبير لدى وصولهما إلى نيوزيلندا، أمس، في آخر محطات جولتهما في المحيط الهادي، وهي أول جولة ملكية دولية منذ زواجهما في مايو الماضي.

واستقبلت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الزوجين في مطار العاصمة ولينغتون. وشملت جولة هاري وميغان زيارة أستراليا وفيجي وتونغا.

وجرت مراسم الترحيب الرسمية في مروج مقر الحاكم العام للبلاد، باتسي ريدي.

وحيّا هاري وميغان زعماء الماوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا، بالتحية التقليدية التي تعرف باسم «هونغي»، التي تتلامس فيها أنوف الشخصين قبل أن يشاهدا رقصة «هاكا»، وهي رقصة حربية قبلية عمرها قرون، وتطلق 21 طلقة للترحيب بهما.

وارتدت ميغان معطفاً باللون البني المخطط بالأبيض وثوباً أسود بسيطاً، بينما ارتدى هاري بدلة باللون الرمادي الغامق.