الأرشيف الوطني يستعد لاختتام مبادرة «زايد 100 حكاية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهى الأرشيف الوطني استعداداته للمشاركة في الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف إبراز اهتمامه بتقديم العديد من خدماته للباحثين، وتعميق الوعي بدوره الاجتماعي، وتعريف الجيل الجديد بالإرث الحضاري والثقافي للدولة، وتعزيز الإحساس بالهوية الوطنية وبروح الانتماء للوطن والولاء للقيادة الحكيمة.

ويعتزم الأرشيف الوطني إطلاق عدد من إصداراته الجديدة، بحضور المؤلفين، وتتناول هذه الإصدارات الجديدة جوانب من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وصفحات من سيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوثق بعض الوقائع والأحداث التاريخية في منطقة الإمارات قبل قيام الاتحاد، وتستعرض تفاصيل عن تطور المنطقة، وغيرها. كما سيقيم الأرشيف خلال فعاليات معرض الشارقة للكتاب حفل التكريم الختامي لمبادرة «زايد 100 حكاية»، التي أطلقها الأرشيف الوطني بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ضمن فعاليات عام زايد، وستشهد الاحتفالية تكريم الطلبة والمؤسسات التعليمية على مشاركتهم التي أسهمت في إنجاح المبادرة التي تنسجم مع رؤية الإمارات 2021.