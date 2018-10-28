«مصر الإمارات قلب واحد»..احتفالية في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الاحتفالية التي أقامتها خدمات المجتمع ببلدية العين، قطاع وسط المدينة، بالتعاون مع نادي جمهورية مصر العربية - فرع العين، ضمن مهرجان حدائق مدينتي بعنوان «مصر الإمارات قلب واحد»، بحضور جماهيري غفير.

وشارك في الاحتفالية طلاب وطالبات العديد من المدارس والمراكز، منها مدرسة الإمارات، التي قدم طلابها ثلاث لوحات فنية هي: «على البركة، التراث الصعيدي، أحسن ناس».

وشاركت طالبات مدرسة نعمة، بفقرة الألعاب الشعبية، تعبيراً عن التراث الإماراتي، ومدرسة براعم العين، بفقرات أم الدنيا، ورسالة للعالم، أما ذوو الهمم فكان وجودهم حاضراً بفقرة تحياتي للشعب، من خلال مركز النجاح لتأهيل ذوي الهمم، وشارك النادي المصري بعروض رياضية في الكاراتيه، والجمباز، والكيك بوكسينج، وكان المزمار البلدي المصري، الذي شارك بفريق كامل، مفاجأة الحفل، حين قدم لوحات عدة من التراث الريفي والصعيدي المصري والتنورة والتحطيب، بقيادة محمود الربع.

وضمّ الحفل عرضاً للأزياء التراثية الإماراتية والمصرية، شارك فيه العديد من الأطفال، وتم تكريمهم جميعاً من قبل اللجنة المنظمة، كما تضّمن فقرة المسابقات الثقافية، التي قدمت هدايا قيّمة للجمهور.