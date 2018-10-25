أطول معبر بحري في العالم يستقبل أول المسافرين

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

استقبل واحد من أطول الجسور في العالم أول المسافرين بين هونغ كونغ وتشوهاي ومكاو في الصين، أمس، بعد افتتاحه رسمياً.

ويهدف الجسر إلى تحسين حركة النقل في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ في جنوب الصين، في حين تواجه بكين أوضاعاً اقتصادية معاكسة، بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويضم الجسر مقاطع يبلغ طولها نحو 35 كيلومتراً، إلى جانب نفق بطول 6.7 كيلومترات، ووصف بأنه أطول معبر بحري يضم جسراً ونفقاً في العالم. ويربط الجسر جزيرة هونغ كونغ، وهي مركز مالي، بمكاو، وهي مستعمرة برتغالية سابقة، ومناطق غرب دلتا نهر اللؤلؤ الأقل تطوراً نسبياً في إقليم قوانغدونغ.