5 من «خطوات» آلاء يونس «نحو المستحيل» في ساحة المريجة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يختصر معرض الفنانة، آلاء يونس، «خطوات نحو المستحيل» الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، حتى 10 يناير المقبل، موضوعات عدة، تبرز تجربة الفنانة التي عُرفت بمشروعاتها البحثية المكثفة، والمتصلة بتكوين العالم العربي الحديث، والإمكانات التي يحتكم عليها، والتجديد على الصعيدين الفكري والعملي، الذي تستدعيه الحقب التاريخية.

ويقدم المعرض، الذي تستضيفه ساحة المريجة بمنطقة الفنون في الشارقة، نظرة معمّقة لطرق الدراسة الموسعة والاستقصائية التي تمتاز بها ممارسة يونس الفنية، على مدى السنوات الـ10 الأخيرة من تجربتها.. وهنا إطلالة على خمسة أعمال يضمها المعرض.

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