أدوية مبرمجة تستجيب لحاجات الخلايا الفردية

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تستطيع الأقراص الذكية الإشراف على تناول أدويتك وتنظيم حركاتك المعوية. لكنَّ الجيل المقبل من هذه الأقراص سيكون مُبرمَجاً لتوصيل الأدوية استجابةً لإشارات خلايا محدَّدة. ونشرت وكالة «آرإكسيف» أخيراً مقالاً يتحدَّث عن جهود لتطوير هذه الفكرة المستقبلية التي يمكن أن تغيّر المستقبل جذرياً.

وأصدرت مجلَّة التقارير التقنية لمعهد ماساتشوستس للتقنية تقريراً عن بحث الأقراص الذكية. ووفقاً للتقرير، وجد باحثون من جامعة شيكاغو طريقةً للتلاعب بالحمض النووي منقوص الأكسجين (الدنا)، ليعمل مثل مفتاح تشغيل، وهو تقدُّم مهمّ في مجال الحساب الجزيئي.

ويأمل الباحثون أن يستفيدوا من هذا الاكتشاف في بناء بوابات منطقية تشبه البوابات الإلكترونية في أجهزة الحاسب والهواتف النقَّالة. ويتوقَّع الباحثون أن يستطيعوا إدخال حاسبات «الدنا» في الأقراص الدوائية، وبرمجتها لتوصل المادّة الدوائية استجابةً للتغيُّرات الحيوية في الخلايا المفردة.