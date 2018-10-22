ديبيكا ورانفير يقطعان التكهنات

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

بعد أشهر من التكهنات، أعلن النجمان الهنديان رانفير سينج وديبيكا بادوكون موعد زفافهما. وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» أن حفل الزفاف سيكون في نوفمبر المقبل.

ونشر النجمان بياناً على صفحتهما على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: «بمباركة أسرتنا، نشارككم بسعادة نبأ أن حفل زفافنا سيكون في يومي 14 و15 نوفمبر المقبل».

وأضاف البيان «نشكركم على الحب الذي منحتمونا إياه على مدار أعوام، ونسعى للحصول على مباركتكم مع بدء هذه الرحلة الرائعة من الحب والولاء والصداقة معاً».

وكانت العلاقة بين ديبيكا ورانفير قد بدأت أثناء تصويرهما فيلم «جولييون كي راسليلا رامليلا» عام 2013.