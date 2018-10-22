«انعكاس» ينطلق 20 ديسمبر في القصباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف القصباء - الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية في الشارقة ـ مهرجان «انعكاس» الفني، من 20 إلى 31 ديسمبر المقبل، ليوفر منصة إبداعية للفنانين والنحاتين والمصورين والموسيقيين، لعرض أعمالهم. وتفتح القصباء باب المشاركة أمام الفنانين في مختلف المجالات، أبرزها التصوير والرسم والتلوين والنحت، والأعمال الفنية على الورق، وفنون الأداء المسرحي، والفنون التركيبية والصوتية والمرئية والبصرية، وغيرها عبر البريد الإلكتروني: reflection@AlQasba.ae حتى 27 الجاري. وتعتبر المشاركة في «انعكاس» فرصة أمام الفنانين لنشر إبداعاتهم، ولبناء علاقات مع مؤسسات ودوائر فنية وثقافية.