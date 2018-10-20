عمرو دياب يعترف على المسرح بعلاقته بدينا الشربيني

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أخيراً وبعد فترة طويلة من الجدل اعترف عمرو دياب بعلاقته علنياً بالفنانة الشابة دينا الشربيني، وقام بذلك أثناء إحيائه حفلاً بإحدى الجامعات الخاصة، حيث غنى أغنيته الشهيرة «برج الحوت»، وطلب من دينا الصعود على المسرح أمام الجمهور، وقال: «طالما برج الحوت هنا يبقى لازم تطلع على المسرح، لأنها أغنيتها».

ثم قام باحتضانها أمام جموع الجماهير وسط صراخ وتشجيع من جمهوره العريض، وغمرت السعادة دينا، لأن هذا هو الاعتراف الأول والوحيد من عمرو بعلاقته بها، بعد إنكار استمر شهوراً طويلة.

وأثير الجدل كالعادة بعد هذا الاعتراف المفاجئ، وطرحت التساؤلات هل هذا اعتراف بالحب فقط أم هو تمهيد لإعلان الزواج أيضاً الذي يتردد أنه تم بالفعل في اليونان، في شهر يوليو الماضي، أثناء إحياء عمرو لإحدى الحفلات هناك. وتردّد بقوة بعد تصرف عمرو المفاجئ وإعلانه غير المتوقع، أن هذا الاعلان قد يكون رداً على نشر زوجته زينة (التي يقال إنه انفصل عنها فعلياً) صورة لها أخيراً مع أحد الشباب، وأثارت الصورة صدى كبيراً جداً وتساؤلات لدى الجمهور حول طبيعة علاقتهما.

من جانب آخر، تردد أن دينا الشربيني كانت سبباً مباشراً في استغناء عمرو دياب عن مديرة أعماله الشابة هدى الناظر التي تعمل معه منذ سنوات طويلة، ليعود للعمل معه مدير أعماله السابق أحمد زغلول.