سلطان بن أحمد القاسمي يروي «لحظات» مهمة في «100 موجّه»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف المؤسسة الاتحادية للشباب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في الجلسة التوجيهية العاشرة ضمن برنامج «100 موجّه»، أحد برامج المؤسسة الاتحادية للشباب الهادفة لصنع جيل المستقبل، تماشياً مع الأجندة الوطنية للشباب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتنظم الجلسة غداً في الجامعة الأميركية في الشارقة، ليتحدث في جلسته التوجيهية للشباب، التي تحمل عنوان «لحظات» عن لحظات مهمة في مسيرته الشخصية والمهنية، وكيفية مواجهة التحديات لتحقيق النجاح والإنجازات.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المزروعي: «إن البرنامج يحرص على صقل خبرات الشباب وتعزيز مهاراتهم، لتمكينهم من القيام بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، كما أن وجود تواصل فاعل مع القيادات البارزة والمتميزة في دولة الإمارات يشكل حافزاً للشباب على الإبداع والتميز في جميع المجالات». وأضافت أن «مشاركة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خبراته وتجاربه مع الشباب ستشكل بكل تأكيد إضافة مهمة للشباب، إذ يعد أحد أبرز الشخصيات الفاعلة في قطاع الإعلام في دولة الإمارات، وله دور كبير في الارتقاء بالعمل الإعلامي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات».