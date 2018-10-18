«حديقة أم الإمارات» تستقبل مليونَي زائر

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت «حديقة أم الإمارات» أكثر من مليونَي زائر منذ إعادة افتتاحها للجمهور خلال عام 2015، كما استضافت نحو 150 فعالية تتعلق بالفنون والثقافة والموسيقى واللياقة البدنية والمجتمع والأعمال الخيرية. وتبدأ الحديقة الموسم الرابع من الفعاليات والنشاطات العائلية والمجتمعية والثقافية المتنوّعة والمجانية خلال أكتوبر الجاري.

وأكّد مدير الحديقة، مدحت السيسي، أن استضافة هذه الفعاليات تسهم في إثراء أجندة الفعاليات المجتمعية والثقافية في مدينة أبوظبي، وتعزّز موقع الحديقة كوجهة مفضلة، مشيراً إلى استمرار الحديقة في استقطاب الفعاليات المتميّزة، المتوقّع أن تلقى استحسان زوّارها.

وتعود عروض الأفلام العائلية في الهواء الطلق داخل حديقة الأطفال، مع مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية المفضلة للصغار. كما يعود «سوق رايب» الأسبوعي، الذي يقام كل يوم سبت ابتداءً من بعد غد، وهو أكبر سوق خارجي في المدينة. وتستضيف الحديقة فعالية اللياقة البدنية العائلية Mini Dash في 17 نوفمبر المقبل. كما يعود مهرجان المرح للصحة واللياقة، إلى «حديقة أم الإمارات» خلال فبراير 2019، ليقدم مجموعة من النشاطات. وتقدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الجناح التفاعلي الحائز جائزة «كريستو وجان كلود»، خلال شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى مجموعة متنوعة من النشاطات والعروض الثقافية كجزء من فعالية «المهرجان في الحديقة»، خلال فبراير المقبل، ضمن فعاليات «مهرجان أبوظبي».