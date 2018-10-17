هل قتلت "دي جي عيوش" تارة فارس؟!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

انتشرت صور وفيديوهات جديدة تكشف تخريب قبر الراحلة العراقية تارة فارس وتشويهه، و تمّ تحطيم صورتها التي كانت على القبر. بحسب صحف ومواقع إلكترونية عراقية.

وفيما لم يفصح أقارب تارة عارضة الأزياء العراقية عن معلومات أكثر حول هذه القصة سوى أنهم تفاجأوا بتشويه القبر لدى زيارتهم قبل أيام، كُشفت تفاصيل جديدة في قضية مقتل تارة فارس، إذ اعتُقلت الموسيقية الشهيرة في العراق والمعروفة بلقب "دي جي عيوش" اعتقلت على خلفية التحقيقات بواقعة مقتل تارة فارس، وهي متهمة رئيسية فوق ما تقول السلطات الأمنية.

ووفق ما كشفت ناشطات عراقيات، فإن عيوش ذهبت لتدلي بآخر المعلومات التي تعرفها عن تارة فارس، كون الأولى كانت على تواصل مع القتيلة، وجرى الاتصال بينهما قبل ساعات من الواقعة. لكن السلطات الأمنية في بغداد، احتجزت عيوش ووضعتها في دائرة الاتهام. ومرّ أسبوعان على اعتقال "دي جي عيوش" في سجن الكرادة ولا أحد يعلم حتى الآن ما تهمتها الرئيسية في الواقعة.