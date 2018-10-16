أبوظبي تستعد لدخول «غينيس» في نشر الوعي بالسرطان

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تستعد «في بي إس للرعاية الصحية» لاستضافة فعالية مهمة تجمع أفراد المجتمع لتسجيل عدد من الأرقام القياسية الجديدة في موسوعة غينيس العالمية، وذلك بهدف تسليط الضوء على الحاجة الملحة لنشر الوعي بأهمية الوقاية من مرض السرطان. ودعت «في بي إس للرعاية الصحية» كل أفراد المجتمع إلى المشاركة في الفعالية التي تقام على جزيرة الحديريات في أبوظبي بتاريخ 20 الجاري، ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الهام.

ويأتي تنظيم «في بي إس للرعاية الصحية» ومدينة برجيل الطبية لهذا الحدث بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وبالتعاون مع دائرة الصحة ــ أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وجزيرة الحديريات، ومؤسسة الإمارات، وشركة أبوظبي للإعلام، وجمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة).

وستقوم مجموعة «في بي إس للرعاية الصحية» بالتعاون مع شركائها بمحاولة تسجيل عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس، بما في ذلك أطول شريط توعوي لمرض السرطان، وأكبر عدد من الأشخاص يقومون بتعليق الأشرطة التوعوية لبعضهم بعضاً في الوقت نفسه، وأكبر عدد من الأشخاص الذين يقومون بصنع الأشرطة التوعوية، ووضعها على قمصانهم في الوقت نفسه. وسيكون الحدث مفتوحاً أمام مشاركة جميع أفراد المجتمع، الذين يمكنهم الانضمام إلى سلسلة من محاولات «غينيس للأرقام القياسية لايف»، حيث يمكن للزوار تجربة تحطيم أرقام قياسية فردية، والحصول على شهادة تحمل اسمهم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

أنشطة ممتعة

يقام الحدث من الساعة الثالثة عصراً وحتى 10 مساءً، ويتضمن العديد من الأنشطة العائلية الممتعة، بما في ذلك عربات الأطعمة وتحديات اللياقة البدنية والموسيقى الحية.