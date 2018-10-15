بالفيديو.. تلتقط آخر سيلفي في حياتها قبل أن تسقط من الطابق الـ27

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع ضحيته فتاة حاولت التقاط صورة سيلفي من الطابق ال27 في مبنى شاهق في بنما، حيث فقدت توازنها خلال السيلفي لتسقط وتتقطع.

وكانت القتيلة البالغة 27 عاماً، وفق ما اشارت "روسيا اليوم"، واسمها ساندرا مانويلا دا كوستا ماسيدو، تستند إلى سور الشرفة حينما حاولت التقاط صورتها الأخيرة، وأظهر الفيديو أنها لم تلق بعصا السيلفي من يدها، حتى وهي تهبط إلى الأرض قبل مقتلها.

وفي هذا السياق حاول عمال البناء في مبنى مجاور تحذيرها لكي تنزل من فوق سور الشرفة الذي كانت تقف عليه قبل أن تسقط، لكن الريح القوية التي كانت تهب في لحظة السيلفي حالت دون سماعها صوت مناشديها الكف عن هذا السلوك الخطير، لتقع الواقعة وتخسر حياتها من أجل سيلفي.