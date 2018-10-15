«الرجل الحديدي» يحتفل باللقب بطلب الزواج

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

فاز الألماني، باتريك لانغ، أول من أمس، بلقب بطولة العالم للرجل الحديدي، ليصبح أول رياضي ينجح في كسر حاجز الثماني ساعات في بطولة العالم، التي جرت في هاواي. وحاز لانغ اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما سجل سبع ساعات و52 دقيقة و39 ثانية، ليحطم الرقم القياسي الذي سجله بنفسه العام الماضي بفارق تسع دقائق. ونالت ألمانيا لقب بطولة العالم للرجل الحديدي للمرة الخامسة على التوالي.

واحتفل لانغ (32 عاماً) باللقب، ونزل على ركبته وطلب الزواج من صديقته، التي فوجئت بهذه الخطوة، لكن السعادة غمرتها.

وحل البلجيكي، بارن أرنوتس، في المركز الثاني، يليه البريطاني ديفيد ماكنامي.