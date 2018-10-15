أنغام تؤجل الغناء لمدة شهر حداداً على شقيقتها

المصدر: القاهرة - نجلاء أبوالنجا

أعلنت النجمة أنغام تأجيل حفلها على مسرح البروج بساقية الصاوي في القاهرة لمدة شهر، بسبب وفاة شقيقتها الصغيرة غنوة، إثر حادث تصادم قبل يومين، وسيقام الحفل يوم 16 نوفمبر، فيما استقبلت أنغام العزاء في شقيقتها بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بصحبة والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وشقيقها الموزع الموسيقي خالد سليمان، ونجلها عمر عارف، وبقية أفراد عائلة سليمان.

وكانت الشقيقة الصغرى للنجمة أنغام، الفنانة غنوة محمد علي سليمان، توفيت إثر حادث سير أليم، وقع مساء الجمعة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ونقلت غنوة على أثره إلى مستشفى القوات الجوية، وأدخلت إلى العناية المركزة بسبب سوء حالتها، لكنها سرعان ما لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقل الفنانة أنغام إلى المستشفى على الفور، ولكن في حالة انهيار تام، ووصل إلى المستشفى أيضاً عدد من النجوم أصدقاء غنوة، التي أصاب خبر وفاتها الوسط الفني بحالة من الذهول الشديد، ونعاها معظم نجوم الفن والصحافة.

يذكر أن غنوة كانت مطربة وممثلة، شاركت أخيراً في بطولة مسلسل «الأب الروحي»، ولها طفل واحد اسمه ياسين.