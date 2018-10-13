«طرق دبي» تدخل «غينيس» بـ «حياتك أهم من اتصالك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس؛ بإنجازها أكبر رسالة توعوية على مستوى العالم، مبنية من مربعات «الليغو».

وتسلمت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، المهندسة ميثاء بن عدي، شهادة تسجيل الرقم الجديد من ممثل مكتب موسوعة غينيس في موقع الفعالية بدبي فيستفال سيتي، إذ أسهمت المهندسة ميثاء، إلى جانب الطلبة والمتسوقين، في وضع قطع «الليغو» بمكانها على اللوحة الرئيسة في موقع الفعالية، لإكمال الرسالة التوعوية: «حياتك أهم من اتصالك».

وأكدت بن عدي أن «الهدف من هذا الإنجاز هو توجيه رسالة توعوية بشكل واضح وقوي إلى السائقين، للتحذير من مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، إذ تشير الدراسات المرورية إلى أن نسبة وقوع الحوادث لمستخدمي الهاتف الجوال أثناء القيادة تتضاعف أربع مرات، مقارنة مع السائقين الذين لا يستخدمون الهاتف».

وقالت «لقد عملنا على أن تكون الرسالة التوعوية مبتكرة وجذابة وعالمية، وتخدم استراتيجية السلامة المرورية في دبي، التي مثلت التوعية المرورية أحد أبرز محاورها الأربعة». وأشارت إلى أن رسالة «حياتك أهم من اتصالك» تؤكد وبشكل مختصر مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة على حياة السائق ومستخدمي الطريق، واستخدمت لكتابة الرسالة التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية أكثر من 20 ألف قطعة «ليغو». وأضافت بن عدي أن الأنشطة الرئيسة للفعالية، التي أقيمت في دبي فيستفال سيتي، تمثلت في مشاركة الجمهور وطلاب المدارس، الذين تمت دعوتهم، لوضع قطع «الليغو» في مكانها المناسب، لإكمال «حياتك أهم من اتصالك»، وتوزيع هدايا على المشاركين، ونشرة توعوية تتناول بشكل علمي ومختصر مخاطر القيادة أثناء استخدام الهاتف.

وخصصت الفعالية جزءاً كبيراً من أنشطتها للأطفال، إذ وفرت لهم لوحة كبيرة للتوقيع عليها برسالة تعهد بأنهم سيقومون بتنبيه آبائهم أو أمهاتهم، عندما يستخدم أحدهم الهاتف أثناء القيادة.

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ألف قطعة «ليغو»،استخدمت في كتابةالرسالة.