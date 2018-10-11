إقبال على «قراءة بلا حدود» في خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وسط إقبال ملحوظ، يواصل معرض «قراءة بلا حدود» فعالياته في إكسبو خورفكان، حتى بعد غد.

وتشارك في المعرض مجموعة من دور النشر المحلية والعربية، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، التي تقدم عدداً كبيراً من أحدث إصداراتها في العلوم والمعارف، إذ يحتوي المعرض على أكثر من 2500 كتاب من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى جدول حافل بالفعاليات والورش.

وأكد مدير إكسبو خورفكان، خليل محمد المنصوري، أن «قراءة بلا حدود» يعد من أهم المعارض السنوية على أجندة إكسبو خورفكان، الذي يحرص على إحداث نقلة في مسيرة التنمية بالمنطقة الشرقية، من خلال تنظيم واستضافة أهم المعارض والمؤتمرات على مدار العام.

وأشار إلى أن المعرض يجتذب أعداداً كبيرة من طلبة المدارس والجامعات وأهالي مدينة خورفكان والمنطقة الشرقية.