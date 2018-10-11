120 متسابقاً يشاركون في «المغامرة الإلكترونية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، فعاليات النسخة الخامسة من برنامج «المغامرة الإلكترونية»، الذي يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات الطلبة لضمان الأمن الإلكتروني لدولة الإمارات.

واستمرت الفعاليات، التي نظمها «جهاز استخبارات الإشارة» (الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني سابقاً) في دبي، لأربعة أيام، بمشاركة 120 من طلبة المدارس والجامعات من مختلف مناطق الدولة في المسابقة النهائية.

كما حضر الفعالية العديد من الزوار من طلبة المدارس والجامعات وأولياء أمور المتسابقين، بالإضافة إلى المهتمين بالأمن الإلكتروني من مختلف فئات المجتمع، إذ تابعوا المسابقات وشاركوا في الورش التعليمية.

وتنافس الطلبة في المسابقات الرسمية، لليومين الأول والثاني، من خلال مسابقتَي «الاستحواذ على العلم» لطلبة المدارس، و«التمرين السيبراني» لطلبة الجامعات، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقة «أفضل فيديو توعوي عن الأمن السيبراني»، وأخرى مخصصة للزوار في اليومين الثالث والرابع.

كما تضمنت الفعاليات العديد من ورش العمل التدريبية والأنشطة التفاعلية حول موضوعات مجال الأمن السيبراني.

يشار إلى أن فعاليات مسابقة المغامرة الإلكترونية ستنظم سنوياً، كما أن التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من المسابقة متاح للطلبة عبر الموقع الإلكتروني: www.cyberquest.ae.