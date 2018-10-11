تيلور سويفت تنشّط تسجيل الناخبين

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

ذكر موقع «فوت دوت أورج» الإلكتروني أن قرار نجمة البوب الأميركية، تيلور سويفت، خوض غمار السياسات الانتخابية للمرة الأولى، أدى إلى زيادة في تسجيل الناخبين عبر الإنترنت، خصوصاً بين الشبان.

وذكر الموقع غير الهادف للربح، الذي يساعد الناخبين على التسجيل عبر الإنترنت أن أكثر من 250 ألف ناخب جديد سجلوا منذ بثّ سويفت رسالة على موقع «إنستغرام»، يوم الأحد الماضي، تساند فيها مرشحين ديمقراطيين في ولايتها تنيسي، وتحث الناخبين على التسجيل. ومقارنة بهذا العدد، سجل الموقع 57 ألف ناخب جديد إجمالاً في أغسطس، و190 ألفاً في سبتمبر الماضي.

وتراوح أعمار أكثر من 60% من المسجلين، منذ يوم الأحد، بين 18 و29 عاماً، وهي زيادة رجح الموقع أن منشور سويفت هو الدافع لها.

وتلقي شعبية سويفت الكبيرة، إذ لها ألبوم وجولة حققا أفضل العائدات، إضافة إلى 112 مليون متابع على «إنستغرام»، الضوء على الطريقة التي يمكن من خلالها أن يستغل المشاهير وجودهم على الإنترنت.

وفازت سويفت، أول من أمس، بأربع جوائز في حفل جوائز الموسيقى الأميركية في لوس أنجلوس، بينها جائزة فنان العام، وحثت المعجبين من جديد على الإدلاء بأصواتهم. ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، سويفت بأنها ناخبة جاهلة.