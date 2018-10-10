هدسون: الابتسامة لا تفارقني منذ أن وضعت ابنتي

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أكدت الممثلة الأميركية، كيت هدسون، أن الابتسامة لا تفارقها منذ أن وضعت طفلتها الأولى، راني روز، في الأسبوع الماضي.

ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير، أمس، عن مصادر مقربة من كيت، القول إن «السعادة تغمرها منذ أن وضعت ابنتها من داني فوجيكاوكا».

ونقل الموقع عن أحد المصادر القول إن كيت (39 عاماً): «لا تستطيع التوقف عن الابتسام، لقد كانت دائماً تتمنى أن تُرزق بابنة وقد تحقق حلمها بالفعل».

وكانت كيت أعلنت، الأسبوع الماضي، على صفحتها على موقع تبادل الصور «إنستغرام»، عن ميلاد طفلتها في الثاني من أكتوبر الجاري.