قرد يدير عجلة قيادة حافلة في الهند

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أوقفت هيئة النقل البري الهندية سائق حافلة عن العمل، بعد أن ترك قرداً يدير عجلة القيادة، وأثار مقطع فيديو انتشر للواقعة المخاوف والسخرية.

وأظهر مقطع الفيديو أحد قردة اللانغور جاثماً على عجلة القيادة، متحكماً فيها على ما يبدو، بينما يتحكم السائق في سرعة الحافلة، خلال رحلة في ولاية كارناتاكا جنوب الهند. وظهر السائق (36 عاماً) مبتسماً وهو يربت على كتف القرد، بينما تتحرك الحافلة على الطريق الرئيس المكتظ.

ووقع الحادث في أول أكتوبر الجاري، ولكنه اكتشف بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت تي.إس لاثا، المتحدثة باسم هيئة النقل البري الحكومية، أمس.

واستقل القرد الحافلة برفقة أحد الركاب، ولم يسفر التصرف عن إصابة أي شخص.

ولم يقدم أي من الركاب الـ30 الذين كانوا على متن الحافلة شكوى بشأن الواقعة.