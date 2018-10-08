11 ألف طالب يستفيدون من «لغتي»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تنطلق في أكتوبر الجاري المرحلة الرابعة من مبادرة «لغتي»، لتستكمل مسيرتها التي بدأت في عام 2013، بهدف توظيف التقنية الحديثة والذكية في تعليم اللغة العربية للأجيال الجديدة، والتشجيع على اعتمادها لغة للتخاطب والتعبير لدى الأطفال.

ووصل إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من مراحل «لغتي» الثلاث إلى 11 ألفاً و119 طالباً وطالبة في مدارس الشارقة الحكومية. وتتضمن الأجهزة اللوحية المعتمدة من المبادرة تطبيق «حروف» الذكي، الذي طورته شركة «حروف» التعليمية التابعة لمجموعة «كلمات» للنشر، والمتخصصة في تطوير الأدوات التعليمية المعاصرة والمبتكرة لدعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال الشارقة وطلبتها.

وقالت مدير مبادرة «لغتي» بدرية آل علي: «لقد أسهم استخدامنا للأجهزة الذكية في إيصال المعلومة للطلبة مباشرة، وبالأسلوب الذي يفضلونه، وأتاح تفاعلهم المباشر مع المحتوى المرئي المعروض أمامهم على الشاشات الصغيرة احتفاظهم بالعديد التفاصيل الدقيقة لما تعلموه، وأعتقد أن المبادرة برهنت على أهمية الاستخدام الصحيح للتقنية في تنمية مدارك الطلبة ومواهبهم الإبداعية».

وأضافت: «نعتزم إطلاق المرحلة الرابعة من (لغتي) في أكتوبر الجاري، ونتوقع أن تشمل هذه المرحلة الآلاف من طلاب الإمارة، وأن تستكمل نجاحات المراحل السابقة، فهدفنا النهائي هو بناء جيل متمكن من اللغة العربية قادر على الإبداع فيها، وتعزيز انتمائه لوطنه وأمته».