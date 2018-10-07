أثير «نور دبي» يتجدّد بـ «الصفقة الرابحة» وبرامج مبتكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحُلة جديدة، تنطلق اليوم، إذاعة نور دبي، عبر باقة من البرامج التي تبث للمرة الأولى بأسلوب مبتكر، خلال الدورة البرامجية الجديدة للإذاعة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

وتتميز البرامج الجديدة بالوسطية في التفكير والاعتدال في الرأي، إلى جانب مواسم جديدة من البرامج، التي نالت متابعة عالية في الدورات الماضية.

وأعلنت الإذاعة أنها حرصت على تجديد مجموعة من برامجها اليومية التي تبث من الأحد إلى الخميس، بداية من «البث المباشر»، الذي سيطل بحُلة جديدة مع الإعلامي راشد الخرجي، الذي يعد حلقة وصل بين الجمهور والجهات المعنية في الدولة. وسيطرح العديد من الموضوعات التي تهم كل شرائح المجتمع، كما يستضيف البرنامج مسؤولين وأصحاب قرار في الاستديو أو عن طريق الهاتف.

أما برنامج «صحة وسعادة» مع الإعلامي الإماراتي محمود يوسف، الذي يهدف إلى التركيز على مشروعات هيئة الصحة بدبي، فسيتطرّق لمبادرات جديدة توفرها الهيئة.

وابتداءً من الساعة 11 صباحاً، تقدم ميرهان الدسوقي، برنامجها الإذاعي الجديد «الصفقة الرابحة»، لتتناول العديد من الموضوعات الاقتصادية ومستقبل الاستثمار في دبي، إلى جانب تداولات الأسواق، والمحافظ المالية والتوفير، والتطرّق إلى مشروعات الشباب، والعديد من الموضوعات برؤية اجتماعية ومنظور تثقيفي، عبر استضافة ومشاركة مجموعة من الضيوف والمحللين في هذا المجال. وعند منتصف النهار، يقدم الدكتور بسام درويش، برنامجه اليومي «بلسم» برؤية وفقرات جديدة حول صحة الطفل، وغيرها من الأمور الطبية المتعلقة بمفاهيم الوقاية من الأمراض المزمنة، وكيفية إدارة الأمراض المعدية والمزمنة ومنع مضاعفاتها، من أجل الارتقاء بجودة حياة جميع أفراد المجتمع من أصحاء ومرضى، لتمكينهم من استغلال طاقاتهم لأقصى حد ممكن، سواء في العمل أو في البيت من أجل بناء مجتمع صحي.

وسيتابع الجمهور حلقات الموسم الجديد من البرنامج الاجتماعي المنوّع «السالفة وما فيها» من تقديم أحمد الكتبي، وسلامة السويدي، (من الأحد إلى الخميس الساعة الثانية بعد الظهر). وفي تمام الساعة 15:30، سيتابع الجمهور مجموعة المحاضرات المنوّعة التوعوية، «قطوف دانية»، التي تتناول على مدار الأسبوع عدداً من الموضوعات التي تصب في مصلحة المجتمع والفرد، والتي في طياتها قضايا في الرزق والطاعة والذكر والحياة، يليه في تمام الساعة 16:00 البرنامج الديني «التوحيد والقرآن» مع فضيلة الشيخ خالد إسماعيل، إذ يتحدث خلال حلقاته عن وحدانية الخالق عز وجل، من خلال تناول الآيات القرآنية وتفصيلها، متناولاً جميع سور القرآن الكريم.

وعلى مدى ساعتين ابتداءً من الساعة 17:00 يعود الإعلامي كفاح الكعبي، لتقديم الموسم الجديد من برنامج «روحك رياضية»، متناولاً أهم الأخبار الرياضية (المحلية والعربية والعالمية). وتعود الإعلامية أمل محمد، في الموسم المتجدد من برنامجها اليومي «مع الناس» من الأحد إلى الخميس الساعة 19:00، لتطرح العديد من الموضوعات التي تهم الناس في كل جوانب ونواحي الحياة النفسية والاجتماعية والعملية، ولتواكب الأحداث والتطورات والأنشطة المحلية، وتستقبل الضيوف المتخصصين في مختلف المجالات، بهدف تقديم النصح والتوعية العامة، خصوصاً أن شعار البرنامج السعادة والإيجابية.

وابتداءً من الساعة 20:00 يقدم الإعلامي أيوب يوسف، برنامجه الجديد «مغرّدون»، كل أحد وثلاثاء وخميس، على مدار ساعة كاملة، يسلط من خلالها الضوء على أهم التغريدات التي أحدثت أصداء واسعة في عالم التواصل الاجتماعي. وخلال التوقيت نفسه، ولكن يومي الإثنين والأربعاء، سيتابع الجمهور البرنامج الجديد «أسرار البيوت» مع الشيخ أحمد عبدالكريم بامسلم، ومحمد الظفري، وهو برنامج أسري توجيهي يجسد مفهوم الحياة الواقعية الأسرية.

ويعود برنامج «هذا المساء» مع الإعلامية منى خليل، كل أحد وثلاثاء وخميس، ابتداءً من الساعة 21:00، أما يوم الإثنين وفي التوقيت نفسه، فيتابع المحامي عيسى بن حيدر، تقديم فقرات برنامجه «روح القانون»، ويوم الأربعاء يقدم الدكتور جاسم ميرزا، برنامجه التوعوي الأسبوعي «لمن يهمه الأمر».

عطلة نهاية الأسبوع

خصصت إذاعة نور دبي عدداً من البرامج ليومي الجمعة والسبت. ويقدم الإعلامي جمال مطر برنامجه الثقافي الجديد «سيرة ذاتية» الساعة 14:00، مسلطاً الضوء على مشاهير تركوا بصمات في مختلف المجالات. وفي الساعة 17:00 يومي الجمعة والسبت يقدم الدكتور خالد علي، برنامجه الجديد «أحلام سعيدة» لتفسير الأحلام والرؤى، من خلال استقبال مكالمات المستمعين المباشرة ورسائلهم النصية. فيما يواصل الإعلامي أحمد الزاهد، يوم الجمعة تقديم برنامجه الأسبوعي «إمارات الخير» الساعة 18:00.

بينما ستقدم الإعلامية هدى الفهد برنامجاً شعرياً جديداً يتناول شعراء الشعر النبطي، يومي الجمعة والسبت الساعة 21:00.