وفاة جويل روبوشون مؤسّس «الطبخ الحديث» عن 73 عاماً

المصدر: باريس - د.ب.أ

توفي الطاهي الفرنسي الشهير جويل روبوشون عن عمر ناهز الـ73 عاماً، في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما قاله المتحدث باسمه، أمس الاثنين.

ويعدّ روبوشون مكتشف ومؤسّس أسلوب للطبخ يعرف بـ«الطبخ الحديث»، كما أنه ترأس حركة فن الطهي العالمية.

ويعتقد أن روبوشون، الذي ولد في غرب فرنسا، حصل على معظم النجوم في دليل ميشلان الجديد، وذلك لامتلاكه مطاعم عدة حول العالم.

ونعت الحكومة الفرنسية روبوشون، وكتب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، تغريدة، قال فيها «جويل روبوشون القائد الحالم، والطاهي الأكثر تقديراً في العالم، يغادرنا اليوم». وأضاف: «من باريس إلى شنغهاي، أسلوبه يرتقي، كونه فناً، جعل فن الأكل الفرنسي يشتهر، وسيستمر في إلهام الأجيال الأصغر من الطهاة».