وفاة مؤسس"الطبخ الحديث" جويل روبوشون عن 73 عاماً

المصدر: باريس - د ب أ

توفي الطاهي الفرنسي الشهير جويل روبوشون عن عمر يناهز 73 عاما في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما قاله المتحدث باسمه أمس.

ويعد روبوشون مكتشف ومؤسس أسلوب للطبخ يعرف بـ" الطبخ الحديث"، كما أنه ترأس حركة فن الطهي العالمية.

ويعتقد أن روبوشون، الذي ولد في غرب فرنسا، حصل على معظم النجوم في دليل ميشلان الجديد، وذلك لامتلاك عدة مطاعم حول العالم.

ونعت الحكومة الفرنسية روبوشون، وكتب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو تغريدة، قال فيها "جويل روبوشون القائد الحالم والطاهي الأكثر تقديرا في العالم يغادرنا اليوم". وأضاف" من باريس إلى شنغهاي، أسلوبه يرتقى لكونه فنا، جعل فن الأكل الفرنسي يلمح وسوف يستمر في إلهام الأجيال الأصغر من الطهاه".