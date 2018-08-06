جداريات تحول قرية بلغارية إلى معرض مفتوح

المصدر: ستار جيليزاره (بلغاريا) ــ رويترز

قد تكون أبعد ما يكون عن شوارع مانهاتن، إلا أن منازل وحظائر قرية ستار جيليزاره بجنوب بلغاريا، التي يقطنها أقل من 500 نسمة، تحمل الآن رسومات لبعض من أشهر اللوحات المعروضة في متحف الفن الحديث بنيويورك.

ساعات سلفادور دالي و«الصرخة» للفنان إدفارد مونك من بين الجداريات التي حوّلت القرية إلى معرض فني مفتوح رائع فيما أصبح حدثاً سنوياً.

ويعد هذا هو العام الرابع الذي يرسم فيه طلبة من بولندا على جدران القرية، وهو مشروع أطلقته البولندية كاتارزينا بيريانكوف وزوجها البلغاري المولد فينتزيسلاف، اللذان قررا أن يكون موضوع هذا العام هو متحف نيويورك.

وقالت بيريانكوف «نريد أن نجعل مشروعاتنا تعتمد على الغرائب. لذا قررنا أن ندعو نيويورك إلى ستار جيليزاره وسكانها، إنهم يستحقون أيضاً مشاهدة جمال الأعمال الفنية في متحف الفن الحديث بنيويورك».

وإضافة إلى سكان القرية، توافد زوار أجانب أيضاً لمشاهدة شارع الفن.