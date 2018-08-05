بعد شجار المطار.. بوبا وكاريس في الحبس

المصدر: باريس - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام فرنسية رسمية، أمس، أنه جرى إيداع مغنيي الراب الفرنسيين بوبا وكاريس، الحبس الاحتياطي، أمس، وسيحاكمان في السادس من سبتمبر المقبل بسبب مشاجرة أدت إلى غلق جزء من مطار باريس.

وذكرت إذاعة «فرانس إنفو» وغيرها من وسائل الإعلام الفرنسية، أنه جرى إيداع تسعة من رفقاء المغنيين البارزين اللذين على خلاف منذ سنوات، الحبس الاحتياطي أيضاً. وصدرت الأوامر بإيداعهم السجن خلال جلسة استماع مكتظة بالحاضرين في ضاحية كريتاي بباريس.

وجرى احتجاز المدعى عليهم للاستجواب منذ الشجار الذي وقع مساء الأربعاء الماضي، والذي أدى إلى غلق صالات المغادرة بشكل مؤقت في مطار باريس أورلي.

وأظهرت مقاطع فيديو عن الواقعة اشتباكاً عنيفاً بين عدد من الرجال في منطقة التجارة الحرة، فيما حاول ركاب آخرون الاختباء. وقالت شركة إيروبورت دو باريس المسؤولة عن تشغيل المطار في وقت الحادث، إن صالة «أورلي ويست هول 1» أغلقت جراء «شجار بين الركاب» الذين «تمكنت الشرطة من السيطرة عليهم».

وذكر تلفزيون «بي إف إم تي في» أن مغنيي الراب كانا متجهين إلى برشلونة لإقامة حفلات منفصلة عندما اندلع الشجار.