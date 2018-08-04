أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

صورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في غطسة مع القرش الحوت، بهدف نشر رسالة بيئية في المحافظة على الحياة البحرية والبيئية.

والقِرشُ الحُوت أو القِرش الحُوتيّ، هو أكبر أنواع أسماك القرش وكذلك أكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متراً، ويبلغ وزنه 21.5 طناً، وهو النوع الوحيد من جنسه، ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى نحو 70 عاماً.

وظهر هذا النوع قبل نحو 60 مليون سنة مضت. وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة.

والقرش الحوت لديه فم يتميز بأنه واسع وقد يصل إلى 1.5 متر، ويوجد فيه ما بين 300 إلى 350 صفاً من الأسنان الصغيرة، ولديه خمسة أزواج كبيرة من الخياشيم، وعينان صغيرتان في جانبي جهتي الجبهة العريضة، وهو مسطح الرأس، وجسده لونه رمادي في الأغلب، والبطن أبيض فيه علامات كبقع بيضاء شاحبة، وهذه البقع فريدة من نوعها، والجلد يمكن أن يصل سمكه إلى 10 سم.

علي بن ثالث

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري، من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي من جامعة مونبلييه الفرنسية.