ديفيد هاسلهوف عريس في الـ 66

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تزوج الممثل الأميركي الشهير ديفيد هاسلهوف (66 عاماً) صديقته هايلي روبرتس (‏38 عاماً) في إيطاليا. وأكد المتحدث باسم ديفيد لمجلة بيبول نبأ الزواج، وقال إن ديفيد تزوج صديقته في منطقة بجنوب إيطاليا. وكان ديفيد قد أشار إلى خطته للزواج بهايلي مطلع الشهر الماضي، حيث قال لبرنامج «إنترتينمنت تونايت» إنه يعتزم الزواج في يوم 31 يوليو بإيطاليا. يذكر أن الزوجين التقيا عام 2011 أثناء إقامة ديفيد في بريطانيا، خلال تصويره لبرنامج «بريتن جوت تالنت»، وأعلن الاثنان خطوبتهما في مايو 2016.

يشار إلى أن ديفيد تزوج في السابق بالممثلة كاثرين هيكلاند في الفترة من 1984 إلى 1989، ثم انفصلا، وبعد ذلك تزوج ديفيد بباميلا باك عام 1989، وأنجب منها بنتين تايلور (27 عاماً) وهايلي (25 عاماً)‏.