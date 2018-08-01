إسرائيل تسجن شاعرة فلسطينية بسبب «قاوم يا شعبي»

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

أمرت محكمة إسرائيلية بسجن الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور (36 عاماً) خمسة أشهر، بسبب قصيدة لها بعنوان «قاوم يا شعبي قاومهم». ونشرت الشاعرة تسجيلاً مصوراً لقصيدتها، كخلفية صوتية للقطات لفلسطينيين ملثمين، يلقون الحجارة وكرات النار على الجنود الإسرائيليين.

وحول مدافعون عن الحق في حرية التعبير قضيتها إلى قضية رأي عام. ولفتت القضية الانتباه إلى التكنولوجيا المتطورة، التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لتتبع مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد مستخدمين يشتبه في أنهم يحرِّضون على العنف، أو يخططون لهجمات، واعتقالهم.