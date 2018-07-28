المصدر: علي بن ثالث

تقدم الدول وحكوماتها برامج وخططاً، بهدف المحافظة على الثروات البحرية، لإيمانها بمدى أهمية دور هذه المصادر في المحافظة على حياة الإنسان، وربط استمراريتها بصحة الإنسان، وبالاكتشافات العظيمة التي تقدمها هذه الثروات، بما يخدم ويضمن بقاء الإنسان واستمراره، وقد شرّعت دولتنا الحبيبة القوانين بما يضمن الحفاظ على الثروات والمخزون السمكي، ومراقبته بدقة، لما ينفع المقيمين على رقعة الدولة، كما أنها أقدمت على خطوة متقدمة جداً، هي إقرار العمل التطوعي وتشجيعه، والحثّ عليه، وهذا يصب في مصلحة البيئة والمجتمع في أعلى مراتبه. صورة لسمكة الأنبوب من منطقة تولمبن الإندونيسية

علي بن ثالث

عليخليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،

من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير

أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي

من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي

من جامعة مونبلييه الفرنسية.