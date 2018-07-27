مكافأة مالية ضخمة من عصابة لمن يقتل كلبة بوليسية

المصدر: بوجوتا - د ب أ

ذكرت صحيفة «إل تيمبو» الكولومبية اليومية، أمس، أن أقوى عصابة إجرامية في كولومبيا عرضت مكافأة قدرها 200 مليون بيزو (70 ألف دولار) لمن يقتل كلبة بوليسية تمكنت من العثور على خمسة أطنان من الكوكايين كانت العصابة تحاول تهريبها إلى أوروبا.

واكتشفت الكلبة، واسمها «سومبرا» وتنتمي إلى فصيلة «جيرمن شيبرد»، الكوكايين، الذي أخفته عصابة «جلف كلان» داخل قطع غيار سيارات، في مطار مدينة ميديلين، ووفقا للتقرير فقد عرض زعيم العصابة، دايرو أوسوجا، المكنى أوتونيل، أحد أكثر الرجال المطلوبين في كولومبيا، بعد ذلك مكافأة إلى من يقتل الكلبة، وتم نقل الكلبة للعمل في مطار بوجوتا لحماية حياتها.