دورة حول صناعة الأفلام الرقمية لأطفال الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، الدورة التدريبية «صناعة الأفلام الرقمية»، التي أقيمت بالتعاون مع أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن برنامجها «إعلامي المستقبل».

وأقيمت الدورة التي نفذتها قناة التعليم العالمية «ويتيل»، وقناة الأخبار التعليمية، والأفلام الوثائقية، والتعليم التفاعلي، في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، مستهدفةً الأطفال في الفئة العمرية من تسع إلى 12 سنة، وذلك في الفترة من 15 إلى 24 من يوليو، ولمدة 30 ساعة تدريبية، قام الأطفال خلالها بإعداد تقنيات إنتاج الفيديو عالي الوضوح لصناعة الأفلام السينمائية الرقمية القصيرة. وأتاحت الدورة للمشاركين الصغار فهم كيفية كتابة نصوص وروايات الأفلام الرقمية، والتعامل مع الكاميرا، وتحرير الفيديو، ومزج الصوت، واستخدام تقنيات الإضاءة، وغيرها من الأدوات. واختتمت الدورة التدريبية بإنتاج فيلم رقمي فردي قصير لمدة خمس دقائق كمشروع نهائي.

وقال رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، الدكتور خالد المدفع: «نتطلع دائماً إلى تبني ورعاية المواهب الفنية الشابة، ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم، من خلال إتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المخرجات التدريبية المتميزة التي ستعود عليهم بالفائدة مدى الحياة، ونؤمن بأن استثمار هذه المواهب والطاقات الإبداعية في هذه السن المبكرة يسهم في تحقيق فائدة أكبر، حيث يكونون أكثر سرعة في فهم وإدراك المفاهيم الإعلامية، التي نسعى إلى تعزيزها بنفوسهم».

وأكدت مديرة أطفال الشارقة بالوكالة، عائشة علي الكعبي، على أهمية تنمية وتطوير قدرات الأطفال الموهوبين، وغرس حب العمل الإعلامي في نفوسهم، لتمكينهم من استثمار إبداعاتهم في ما يعود بالنفع على مجتمعاتهم وأوطانهم.