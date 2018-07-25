بطولة عالمية لسباق الحلزون في إنجلترا

المصدر: إنجلترا - رويترز

«استعداد.. بطيئاً سر».. هكذا صاح المعلق على السباق وتعالت صيحات التهليل من المتفرجين والمشاركين في بطولة العالم للحلزون. وشارك أكثر من 150 حلزوناً في السباق السنوي الذي يقام في مهرجان الصيف في نورفوك شرق إنجلترا، حيث كانت جائزة الفائز إبريقاً فضياً مليئاً بأوراق الخس.

وتوضع الحلزونات على قطعة قماش خاصة مبللة عليها ثلاث دوائر ذات مركز واحد، وتتسابق مسافة 33 سنتيمتراً حتى الوصول إلى الدائرة الخارجية.

وعثرت جو ووترفيلد من قرية جريمستون القريبة على الحلزون الذي فاز بالسباق وسط نباتاتها. وقالت: «أخرجته هذا الصباح، وقلت له إن لم يفز سأسحقه».