24 ألف ليلة صينية في «أتلانتس النخلة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن منتجع أتلانتس النخلة عن تحقيقه زيادة كبيرة في عدد ضيوفه القادمين من الصين عاماً تلو العام، كاشفاً عن زيادة في أرقام الليالي التي قضاها السياح الصينيون منذ بداية عام 2018، والتي بلغت 24 ألف ليلة.

وأشارت إحصاءات المنتجع إلى أن السياح القادمين من الصين احتلوا المركز الثاني، من نسبة ضيوف المنتجع خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل حفاظ المنتجع على شعبيته وجهةً أساسيةً للسياح الصينيين، خصوصاً خلال فترة رأس السنة الصينية.

ووفقاً لتقرير صدر عن «كوليير إنترناشيونال»، في يناير الماضي، بالتزامن مع سوق السفر العربي، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة السياح الصينيين القادمين للإمارات بنسبة 20% بحلول عام 2021، كما يتوقع أن يستقبل منتجع أتلانتس النخلة أعداداً غير مسبوقة من الضيوف القادمين من الصين.