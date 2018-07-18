«مؤسسة الأم تيريزا» مهددة بعد فضيحة بيع طفل

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

صرّح مسؤولون في الهند بأنه يتعين فحص أنشطة جميع دور رعاية الأطفال التابعة لمؤسسة «الإرساليات الخيرية»، التي أسستها الراحلة الأم تيريزا، في أنحاء الهند على الفور، وفقاً لتوجيهات جديدة صدرت عن الحكومة الاتحادية. يأتي التحرك بعدما أعلنت الشرطة أنها تلقت تقريراً عن بيع رضّع للتبني من دار رعاية تابعة لـ«الإرساليات الخيرية» في شرق الهند، ما يهدد بإمكانية إغلاق هذه الإرساليات.

وطالبت وزيرة تنمية المرأة والطفل في الهند، مانيكا غاندي، حكومات جميع الولايات بضمان أن يتم تسجيل جميع مؤسسات رعاية الأطفال لتكون مرتبطة بالهيئة المركزية للتبني، وهي الهيئة الوطنية المسؤولة عن التبني، قبل حلول الشهر المقبل.

وتم توقيف راهبة وعاملة من دار للأمهات غير المتزوجات في رانشي عاصمة ولاية جهارخاند، في وقت سابق من الشهر الجاري، لاتهامهما بالتورط في بيع أطفال رضع للتبني. وأدت الحادثة إلى قيام الشرطة بإجراء تحقيق شامل، وأعلنت لجنة رعاية الأطفال بالولاية أنها ستصدر تقريراً حول التحقيقات قبل حلول الشهر المقبل.