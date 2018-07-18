«دبي للمهرجانات والتجزئة» تعلن أسماء الفائزات في مسابقة «التصميم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أمس، عن أسماء الفائزات في «مسابقة دبي للتصميم»، التي أطلقتها بالتزامن مع إطلاق مجموعة الربيع/‏‏‏‏‏الصيف 2018، وذلك لإبراز مواهب خمس مصمّمات ناشئات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتم اختيار الفائزات الخمس من قبل لجنة التحكيم، التي ضمت أسماء كبيرة في عالم الأزياء والموضة والتجزئة، وهم الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للتصميم والأزياء جازية الظنحاني، ومدير تنفيذي للتسويق والاتصال في حي دبي للتصميم ميثاء السويدي، ومؤسسة علامة 55FIFTY7، ليسث أزاب، والمدير الدولي لمجموعة Azdef، مريم الحسني، وتم اختيار الفائزات وفق معايير محددة تعتمد على نوع القماش المستخدم، ولونه، ومدى الإبداع في التصميم، وجاءت قائمة الفائزات كالتالي:

الشيخة أمل آل مكتوم، بدأت المصممة الإماراتية الموهوبة منذ عام تصميم الأزياء لعلامتها التجارية «Azzalia»، ومنذ ذلك الحين، شاركت الشيخة أمل في معارض مختلفة في الشرق الأوسط - أحدثها في أسبوع الموضة في لندن. بزّة الزومان، وتُعرف المصممة الكويتية بزّة بإبداعها في تصميم فساتين سهرة خيالية وكلاسيكية. لينا المنصوري وهي مصممة سودانية تستخدم شغفها بالأزياء وحبها للفن لصنع تصاميم رائعة، إذ تضم تصاميمها الملابس السودانية التقليدية والأزياء العصرية. ميسون نابودة المدير الإبداعي للعلامة التجارية ميسون نابودة كوتور، التي تعرض تصاميم فريدة من نوعها للمرأة المعاصرة. ومروة سيد مصممة مصرية أطلقت علامتها التجارية في دبي عام 2014، التي تهدف إلى إدخال الفن القابل للارتداء، وهو مفهوم جديد من نوعه في المنطقة.

وتحظى الفائزات في المسابقة بعرض تشكيلاتهن لمدة شهر في السوق الموسمية لعام 2019، إحدى أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الذي يضم العديد من المصممين الموهوبين الصاعدين، ويسلط الضوء على أفضل المنتجات الفنية المقدمة من المتاجر المستقلة في المدينة، الأمر الذي يسمح لجميع الزوار بالاطلاع على هذه التشكيلات المميزة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تدعم دبي المواهب الشابة، فيما جاء تنظيم هذه المسابقة لتوفير منصة ملائمة للمصممات الناشئات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم أفضل ما لديهن من تصاميم وإبرازها في منطقة الشرق الأوسط، كما أننا فخورون بتحفيز وتشجيع هذه المواهب لتصبح ذات مكانة مهمة إقليمياً وعالمياً». وأضاف «بإمكان الجميع رؤية التصاميم المبدعة للفائزات، والتي ستعرض في دبي، والاطلاع على إبداعات هؤلاء المصممات الموهوبات».