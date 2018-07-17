هكذا تكتشف اضطرابات السمع لدى طفلك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت مؤسسة "صحة الطفل" الألمانية إن اضطرابات السمع لدى الرضيع تقترن أيضا باضطرابات الكلام لاحقا، لذا ينبغي اكتشاف اضطرابات السمع وعلاجها مبكرا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أنه خلال أسابيع العمر الأولى يستجيب الطفل للأصوات العالية فقط، وهنا يمكن للوالدين اختبار قدرة السمع لدى طفلهم من خلال إصدار أصوات عالية باستخدام لعبة الضفدع، الذي يصدر نقيقا عاليا.

وبدءا من الشهر الثالث يبدأ الطفل في الاستجابة للأصوات المنخفضة أيضا، مثل حفيف ورق التغليف، ويمكن للوالدين أيضا الاستدلال على إصابة الطفل باضطرابات السمع من خلال وصول الطفل في وقت من الأوقات إلى مرحلة الصمت.

وإذا ساور الوالدان شك في إصابة طفلهم باضطرابات السمع، فينبغي استشارة طبيب أطفال على وجه السرعة، نظرا لأنه كلما بدأ علاج اضطرابات السمع مبكرا، زادت فرص تطور الكلام بشكل طبيعي