ألمان ينتقدون تعامل بوتين مع أمطار «كأس العالم»

المصدر: موسكو ــ د.ب.أ

تعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لموجة من السخرية من قبل الألمان على موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إثر حرصه على الوقوف تحت مظلة خلال تساقط الأمطار عقب المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي اختتمت في روسيا مساء أول من أمس. وتزايد هطول الأمطار بشكل كبير خلال مراسم تسليم الميداليات والتتويج، عقب نهاية المباراة بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4/‏‏‏‏2، وقد بدا بوتين حريصاً على الالتزام بالوقوف في مكانه تحت مظلة تقيه مياه الأمطار. وفي الوقت نفسه كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيسة الكرواتية، كوليندا جرابار- كيتاروفيتش، يقفان بجواره، وقد تعرضا لمياه الأمطار بشكل كثيف. وكتب أحد مستخدمي «تويتر»: «في ما يتعلق بالمظلات، شعار روسيا هو: بوتين أولاً»، وكتب آخر «بوتين فقط هو المصنوع من السكر». وكتب مستخدم آخر «صورة ختامية محرجة في نهائي كأس العالم. بوتين يتمتع بالحماية، مع ترك الآخرين يقفون تحت الأمطار».