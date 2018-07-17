«أيتام التمكين» يمارسون مهنة الشرطة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، استضاف مركز الدعم الاجتماعي في القيادة عدداً من أيتام التمكين، لتحقيق رغبتهم في ممارسة مهنة شرطي المرور، ضمن برنامج أساليب نفسية علاجية، الذي تنظمه المؤسسة، بهدف غرس سلوكيات وعادات صحية مرغوبة، عن طريق ما يسمى التعزيز الإيجابي.

وقضى أبناء المؤسسة يوماً حافلاً بصحبة رجال المرور من القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث اطلع الأيتام على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها القيادة بشكل نظري، مثل طرق دفع المخالفات المرورية، وتجديد الرخص للمركبات، وغيرهما من الخدمات، كما تعرف الأبناء من خلال إدارة ترخيص الآليات والسائقين إلى آلية حجز المركبات المخالفة، وكيفية إصدار لوحات المركبات، وغيرهما من الخدمات المرورية. ثم خاض الأبناء يوماً عملياً متقلدين دور مهنة شرطي المرور، ومطلعين على دور شرطي المرور في تنظيم حركة السير، وتعزيز السلامة المرورية، وتنقلوا في أرجاء شوارع الإمارة.