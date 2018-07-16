شرطيتان تجريان قُرعة: هل تعتقلان امرأة أم تخالفانها

المصدر: جورجيا - رويترز

قالت الشرطة في ولاية جورجيا الأميركية، إنه تم وقف شرطيتين عن العمل بعد أن لجأتا للقرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد ما إذا كانتا ستعتقلان امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً بعد إيقافها لتجاوزها السرعة أثناء قيادتها سيارتها. وطبقاً لبيان للشرطة ومقطع مصور للحادث بثته محطة تلفزيون محلية، قامت الشرطيتان بإيقاف المرأة في أبريل عندما كانت تقود سيارتها بسرعة، بسبب تأخرها عن العمل في صالون لتصفيف الشعر في أتلانتا، ومرت بسرعة بلغت 130 كيلومتراً أمام الشرطيتين على طريق زلق.

وقال بيان للشرطة صدر أمس، إن الشرطيتين ناقشتا ما إذا كانتا ستعطيان سارة ويب مخالفة لتجاوز السرعة، أم تعتقلانها بسبب القيادة الطائشة.

وقال بيان إدارة شرطة روزويل، إنهما قررتا إجراء قرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد ما تفعلانه معها.

وأوضح المقطع المصور أن الشرطية كورتيني براون استخدمت تطبيقاً للقرعة باستخدام العملة المعدنية على هاتفها المحمول، وأن نتيجة القرعة جاءت ضد ويب، وأن براون والشرطية الأخرى كريستي ويلسون كانتا تقهقهان لدى بدئهما في تحرير الاتهامات ضد ويب، التي أدى بث المقطع المصور إلى إسقاط كل الاتهامات الموجهة لها خلال جلسة المحكمة.