مي سليم طالق في شهر العسل

المصدر: القاهرة - نجلاء أبوالنجا

بعد ثلاثة أسابيع فقط من زواج الفنانة مي سليم بالممثل المصري وليد فواز، فاجأ وليد الجميع بصورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يعلن فيها خبر انفصاله عن زوجته الفنانة مي سليم، رغم أنهما لايزالان يقضيان شهر العسل في إحدى الدول الأوروبية.

وقال وليد، تعليقاً على الصورة الصادمة التي يمسك فيها بطرف يد مي دون ظهور وجهيهما «في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي، للأسف بتتكتب النهاية لحياة زوجية لم تبدأ بعد.. دعواتكم.. والحمد لله».

ولم يذكر وليد أي تفاصيل بشأن أسباب الانفصال المفاجئ وغير المبرر. وأكدت مصادر قريبة من الزوجين أن ما حدث غير معروف، هل هو انفصال فقط أم طلاق رسمي ستتم إجراءاته خلال ساعات.

ولا أحد يعرف لماذا سارع وليد فواز إلى الإعلان عن هذا الخبر الحزين دون أي تروٍ منه. من جانبها، ردت مي سليم بسرعة على ما كتبه وليد بحذف كل صور الزواج وشهر العسل من على كل مواقعها بالتواصل الاجتماعي.. وألغت متابعتها لفواز تماماً.

وما يزيد القصة غرابة أن مي وفواز تزوجا بعد قصة حب وقعت في كواليس مسلسل «الرحلة»، الذي شاركا في بطولته، وعرض في شهر رمضان، ولعبا دور زوجين، والمفارقة الأغرب أن الزوجين في المسلسل أيضاً تم طلاقهما في شهر العسل!

وكأن القدر يكرر تفاصيل المسلسل بقصة في قلب الواقع، وبالأبطال أنفسهم، كما حدثت في حلقات المسلسل الرمضاني، لتحدث في بيت مي سليم ووليد فواز.