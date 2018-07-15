عروض فنية وخصومات لزوَّار «صيف دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل العروض الترفيهية والكرنفالات الشيّقة في مختلف أنحاء دبي، ضمن مهرجان «مفاجآت صيف دبي»، الذي يقدم خصومات تصل إلى أكثر من 75%، وسط إعجاب الزوار والسائحين والمتسوقين. ويقدم مركز التسوق ميركاتو في دبي أجواء مميزة، حافلة بالتشويق والإثارة خلال الصيف، ونظم المركز العرض الشيق «كرة القدم الحرة» المستوحى من أجواء كأس العالم، إذ قدم العرض أحد محترفي كرة القدم، وهو يستعرض مهاراته الكروية وأسلوبه الحر في لعبة الكرة بأداء مميز، وحيل مذهلة أبهرت الحضور وأمتعتهم. وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو، إن المركز سيقدم، أيضاً، عرض السيرك البرازيلي وهو عرض استثنائي مميز، ينقل الحضور إلى رحلة مليئة بالألوان والإيقاعات البرازيلية الصاخبة، التي تنشر أجواء البهجة في كل مكان، مضيفة «بلغ التشويق ذروته، حينما قام مجموعة من المتسوقين وعائلاتهم بتجربة الانزلاق من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي، وتسجيل الهدف في المرمى، وهي تجربة فريدة من نوعها تقام لأول مرة بالمنطقة في ميركاتو».

وضمن «صيف دبي»، سيتم تقديم خصومات على بضائع مختارة، تراوح بين 30%، وتصل إلى 75%، لدى مجموعة كبيرة من المتاجر في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، بالإضافة إلى العروض الترويجية المغرية في بعض المحال التجارية. وتابعت بستاني: «لاقت الفعاليات المتنوعة والعروض الشيقة، المستوحاة من كأس العالم وكرة القدم، إقبالاً لافتاً، إذ لاحظنا تزايداً ملحوظاً في نسبة الزوار لميركاتو، أما تجربة الانزلاق من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي في ميركاتو، فاستقطبت أعداداً كبيرة من العائلات والأطفال، للاستمتاع بهذه التجربة المثيرة».