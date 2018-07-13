الخضراوات والفواكه الحمراء سر لجمال البشرة

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أفادت مجلة «إيلي» الألمانية بأن الخضراوات والفواكه الحمراء تعد بمثابة سر صحة وجمال البشرة، خصوصاً في فصل الصيف. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الخضراوات والفواكه الحمراء، مثل الطماطم والفلفل الأحمر الحلو والفجل الأحمر والفراولة والبطيخ والكريز، غنية بمادة «ليكوبين» التي تندرج ضمن الكاروتينات، والتي تمتاز بأنها أقوى مئات المرات من فيتامين E، المعروف بفوائده الجمة لصحة وجمال البشرة.

وتتمتع مادة «ليكوبين» بتأثير مضاد للأكسدة، وتعد سلاحاً فعالاً لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة وتُعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.

كما أن ارتفاع مستوى الليكوبين في الجسم يساعد الخلايا على تكوين عامل حماية من أشعة الشمس خاص بها، وإن كان هذا العامل لا يحمي البشرة من الحروق الشمسية، ومن ثم ينبغي استعمال كريم وقاية من الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.