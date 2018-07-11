أعمال فنية قابلة للتحلل البيولوجي

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

يبدو التعبير الفني، للوهلة الأولى، ليس لديه سوى القليل من القواسم المشتركة مع زراعة الفطر في نيويورك. لكن هنا بالتحديد، التقى الاثنان معاً بمعنى الكلمة.

قطع الفنان بريان سوليوادا عدداً من جذوع الأشجار طول كل منها يصل إلى 5ر1 متر تقريباً، وغطى كل منها بمعجون الورق القابل للتحلل بيولوجياً.

على هذا السطح، ينتظر أن ينمو الفطر (المشروم) الصالح للأكل في الأشهر القليلة المقبلة. قريباً سيظهر فطر «بوم-بوم» على جذع خشب الزان، بينما يغطي فطر المحار جذوع أشجار الحور.

هناك تقليد منذ زمن بعيد من زراعة أنواع من الفطر، مثل الشيتاكي والأجاريك على جذوع الأشجار، حيث يتم ملء شقوق الخشب بجراثيم الفطر.

وتهدف منحوتات سوليوادا إلى إثارة تساؤلات حول الشكل المعتاد لزراعة الفطر، حيث يتم تغطية جذوع الأشجار بالبلاستيك. ويمكن رؤية منحوتاته الخاصة بشجيرات الفطر، التي ستتحلل تدريجياً.