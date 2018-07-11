إليسا تتصدر مواقع التواصل بملصق ألبومها الجديد

المصدر: حياة الحرزي - دبي

في مفاجأة فنية اعتُبرت الأكبر ليلة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت النجمة اللبنانية إليسا عن طرح البوستر الرسمي لألبومها الجديد «إلى كل اللي بيحبوني»، الذي نشرت الفنانة صورته ليلة أمس في ساعة متأخرة من الليل على صفحاتها الخاصة على كل من «تويتر» و«إنستغرام» و«فيس بوك»، في خطوة ترويجية لألبومها الحادي عشر في مشوارها الفني، وعلقت على الصورة موضحة أن الألبوم متاح لجمهورها ومتابعيها للحجز عبر التطبيق الموسيقي العالمي «آي تيونز» قبل عرضه بالأسواق.

72 ألفاً على «إنستغرام» خلال ساعات «في وقت قياسي اجتاحت صورة الألبوم الجديد جميع شبكات التواصل الاجتماعي ليلاً لتتصدر عربياً كل التطبيقات».

وفي وقت قياسي، اجتاحت صورة الألبوم الجديد جميع شبكات التواصل الاجتماعي ليلاً، لتتصدر عربياً كل التطبيقات، حيث تجاوزت الـ72 ألفاً على «إنستغرام» خلال ساعات قليلة من ليل أمس، إضافة إلى أرقام كبيرة على «فيس بوك»، وضج موقع «تويتر» بتغريدات المحبين وبصور الغلاف وخبر إتاحة أغانيه إلكترونياً، في حين تصدر اسم الألبوم التراند في المملكة العربية السعودية والعراق في وقت يعد «خيالياً»، مقارنة بطرح الصورة على صفحة الفنانة الرسمية، حيث عمد جمهورها وعشاقها مباشرة بعد لحظات معدودة من تلقيهم الخبر إلى توحيد الصورة الإعلانية على صفحاتهم، في الوقت الذي انهالت التبريكات والتعليقات الحماسية على الفنانة في خطوة حماسية دعا فيها جمهورها النجمة اللبنانية إلى التعجيل بطرح أغاني الألبوم في الأسواق، فيما بادر قسم كبير آخر بالتعبير عن إعجابهم بالفنانة وبخياراتها الراقية والمدروسة، وحسها الفني العالي والمميز الذي تعودوه في كل ألبوماتها السابقة.

وتطرح إليسا هذه المرة ألبومها لأول مرة بعدد كبير من الأغاني التي وصل عددها إلى 16 أغنية نشرتها الفنانة أخيراً على صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» لتزف خبراً يبدو أنه أسعد عشاقها ومتابعيها في الوطن العربي، بأغانٍ حملت عنوان: «إلى كل اللي بيحبوني» و«كرهني» و«مفيش أسباب» و«نفسي أقوله» و«أنا وحيدة» و«لسه فيها كلام» و«حكايات» و«بين قلبي وقلبك» و«مريضة اهتمام» و«ارتاح عيش» و«انت ومعي» و«بينا نعشق» و«كتيرة عليه» و«من عينيا دي» و«المخفي» وأغنية «وحشتوني» التي يبدو أن إليسا ستستعيدها مرة أخرى من أميرة الطرب النجمة وردة الجزائرية في هذا الألبوم، وذلك بعد أن سبق لها طرح أغنية «لولا الملامة» في ألبوم «أسعد وحدة» بتوزيع موسيقي جديد أثار لغط وسخط الكثير من محبي الراحلة واعتبروه «سطواً» من الفنانة اللبنانية على إرث وردة، بعد أن ذكرت مصادر صحافية جزائرية أن إليسا «لم تطلب الإذن من صانعي الأغنية التي قدمتها وردة ضمن فيلم «حكايتي مع الزمان»، إلى أن تم حل المشكلة بعد قيام الشركة المنتجة للعمل باستخراج التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

ولفتت المصادر الصحافية نفسها في وقت سابق إلى «تكتم» الفنانة إليسا وفريق عمل ألبومها الجديد عن الحديث عن أغنية «وحشتوني»، التي ستشدو بها إليسا في هذا الألبوم الجديد.

يذكر أن إليسا كانت من بين الفنانين الذين حرصوا على حضور افتتاح «روتانا كافيه» مساء أول من أمس في القاهرة، لترافق عدداً من ألمع وأشهر نجوم روتانا، الشركة التي تبنت إنتاج ألبومها الجديد «إلى كل اللي بيحبوني»، الذي لفتت الشركة إلى طرحه عقب الانتهاء من مونديال روسيا، فيما أعلنت الفنانة تاريخ طرحه يوم 25 يوليو الجاري بعد الانتهاء من كل الترتيبات والتفاصيل الخاصة.

وتحيي الفنانة حفلاً غنائياً ساهراً بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم 10 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تقدم الفنانة باقة مختارة من أغاني ألبومها الجديد الذي ستطرحه في الشهر نفسه، أما جمهور تونس فسيكون له موعد متجدد مع النجمة اللبنانية أليسا، ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي الذي ينظم يوم 14 أغسطس 2018.