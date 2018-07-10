خبراء: عصير الليمون مضر أيضاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

أشارت مجلة «فرويندين» الألمانية، نقلاً عن خبراء تغذية، إلى أن الاستمتاع بعصير الليمون وفوائده لا يعني أنه خالٍ من التأثيرات السلبية لأنه قد يسبب بعض التأثيرات، حيث تتسبب الأحماض الموجودة بالليمون في حدوث ضرر بمينا الأسنان وتجعلها أكثر حساسية، إضافة إلى أن عصير الليمون الحامض قد يؤدي إلى ظهور ما يعرف باسم الارتجاع المعدي المريئي، من خلال عودة حمض المعدة إلى المريء، وتتمثل أعراض ذلك في الشعور بحرقة شديدة في المعدة وغثيان وقيء.

وأشارت دراسة أجرتها «مجلة الصحة البيئية» إلى أن قشور الليمون قد تكون ملوثة ببكتيريا ضارة بالصحة، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بقيء وإسهال، ولتقليل خطر العدوى فإنه يجب غسل قشر الليمون بالماء الساخن، ولكن من الأفضل أن يتم عصر الليمون في الماء مباشرة، بدلاً من تقطيعه إلى شرائح وإضافته للماء.

ويعمل عصير الليمون أيضاً على زيادة حدة التهابات الفم، ولذلك فإنه من الأفضل التخلي تماماً عن تناول الماء بالليمون أو الأطعمة الحمضية لأنها تؤدي إلى إبطاء عملية الشفاء، كما أظهرت نتائج دراسات كثيرة أن عصير الليمون قد يكون أحد مسببات الصداع النصفي.