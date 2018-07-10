لوحات بصرية آسرة لزوار قصباء الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تتحول القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، إلى لوحة فنية ساحرة في مساء كل يوم، بفضل انعكاسات أضواء مبانيها ومعالمها المحيطة بها، والتي تثري مشهد القناة المائية التي تمر في وسطها وتزيدها سحراً. وجهة فريدة من نوعها تتميّز بتمازج فريد بين الأضواء والمياه والمأكولات الشهيّة، من خلال تجربة الإبحار على قوارب التنزه المنتشرة فيها، إضافة إلى سلسلة المطاعم والمقاهي المتناثرة على ضفتيها. وتوفر القصباء جولات سياحية على قوارب تمر بقناتها المائية التي تربط بين بحيرة خالد شرقاً وبحيرة الخان غرباً، كما تتمتع هذه القوارب بمتطلبات السلامة كافة، ما يجعلها آمنة لجميع أفراد الأسرة، وتتيح هذه المشاهد الخلابة الفرصة لالتقاط صور تخلّدها الذاكرة. ويزيد من جماليات القصباء ذلك الامتداد البصري الكبير، الذي يتيح للزوار اكتشاف مساحات واسعة من أفق الشارقة، وسط مزيج متغير الألوان من ظلال الأضواء التي تنعكس في كل جزء من الليل على المياه. إلى جانب المعزوفة المائية التي تزيد الوجهة جاذبية، حيث تتراقص نافورة القصباء الموسيقية بشكل رائع يبهج محبّي الوجهة وروادها.