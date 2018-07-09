بالصور.. قصة حب تتوج بالزواج على أعلى قمة في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اغتنم شابٌ عاشق مغامرة "جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم" في رأس الخيمة ليتوج قصة حبه من خطيبته ويطلبها رسميا للزواج، وقامت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة "تورو فيردي" بإجراء الترتيبات اللازمة للكشف عن يافطة حملت عبارة "أتقبلين الزواج بي؟ باللغة الإنجليزية في اللحظة التي جثا فيها أدريان ماكاي "30 عاماً" من مدينة بنجالور الهندية على ركبته متقدماً بطلب الزواج من سوزان كوروفيلا على قمة جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية.

وقام ماكاي بالتحليق على المسار الانزلاقي البالغ طوله 2.83 كيلومتراً لينتظر شريكة حياته التي تبعته على المنصة المعلقة الفريدة من نوعها لطلب الزواج منها هنالك. أما بالنسبة للعروس المستقبلية سوزان وهي من مدينة بنجالور أيضاً، فكانت رحلة التحليق على المسار الانزلاقي والمفاجأة المذهلة من شريكها قد حبست أنفاسها، واحتاجت لبرهة قصيرة قبل تمالك نفسها وإعلان موافقتها على الزواج.

وقال ماكاي: "رغبت بالتقدم بطلب الزواج بأسلوب فريد من نوعه يضفي على خطوبتنا طابعاً خاصاً، وعندما سمعت عن أطول مسار انزلاقي في العالم، أدركت على الفور أنه الخيار المناسب، فبدءاً من الرحلة الجميلة إلى رأس الخيمة ووصولاً إلى الإطلالات المذهلة من جبل جيس والمغامرة المشوقة على المسار الانزلاقي، عشت وشريكة حياتي المستقبلية تجربة العمر التي لا تتكرر، وقد حرصت شركة ’تورو فيردي‘ المشغّلة للمسار على تقديم شتى أشكال المساعدة لمنحنا تجربة أكثر روعة وتفرداً. تغمرني السعادة بالتقدم بطلب الزواج من فتاة أحلامي وأن أقوم في الوقت نفسه بتجربة أطول مسار انزلاقي في العالم".

ومنذ إطلاقها في فبراير 2018، استقبلت مغامرة "جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم" أكثر من 10 آلاف مغامر، وكان ماكاي أول مغامر يتقدم بطلب للزواج في هذه الوجهة المتميزة على مستوى العالم.